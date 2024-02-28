28 февраля 2024, 12:45

Электронный кабинет военнообязанного готов примерно на 50%

Об этом заявила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, ее цитирует канал "Ми — Україна".



По словам чиновницы, кабинет военнообязанного поможет сократить количество визитов в ТЦК, поскольку люди смогут обновлять информацию о себе онлайн.



"Кабинет военнообязанного готов где-то на 40-50%. После подписания законопроекта нам достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть", — сказала она.

