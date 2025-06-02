В "Резерв+" появилось отображение данных об инвалидности

2 июня 2025, 13:15

В новом обновлении Резерв+ будут отображаться причина и группа инвалидности.

Также будет сохраняться предыдущая версия военно-учетного документа при его обновлении, сообщила замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко."Продолжаем наполнять Резерв+ полезными сервисами. Они создают для военнообязанных единую экосистему, которая способна удовлетворить их запросы без очередей и ожидания. Постепенно добавляем новые функции, которые помогут быть в курсе актуального статуса воинского учета", - отметила она.