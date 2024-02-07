Электронный кабинет военнообязанного противоречит Конституции

7 февраля 2024, 9:15

"Обязанность регистрировать электронный кабинет и юридическая ответственность в случае отказа. Такое положение не соответствует закону "О защите персональных данных", - омбудсмен Лубинец.

Норма, когда командование может устанавливать ограничения права гражданина Украины на выезд из страны. Однако военные формирования не могут ограничивать права и свободы граждан. В вопросе порядка выезда за границу мужчин от 18 до 60 лет формулировка "снять" и "исключить" с воинского учета в военном билете требует уточнений.