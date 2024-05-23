В новом приложении Резерв+ не предусмотрена отправка электронных повесток

23 мая 2024, 9:45

По действующему законодательству, повестки могут вручаться только лично под подпись.

Омбудсмен отметил, что военнообязанный, который обновит данные в приложении:

▪️ не станет «уклонистом»;

▪️ избавится от необходимости прохождения ВВК до отдельного решения ТЦК;

▪️ сможет получить выписку из реестра «Оберіг»;

▪️ не будет тратить время в очередях в ТЦК;

▪️ избежит штрафов до 51 000 гривен;

▪️ сможет беспрепятственно перемещаться через блокпосты;

▪️ будет проходить быструю проверку данных в случае остановки на улице - вместо принудительной поездки в ТЦК.