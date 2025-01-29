Маск не получил офис рядом с Овальным кабинетом Трампа – СМИ

29 января 2025, 11:45

Как сообщает The Times, Маск хотел иметь собственный кабинет в нескольких метрах от Овального кабинета, однако ему предоставили другое помещение.

Команда Маска будет базироваться в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, которое находится на территории Белого дома, но в нескольких минутах ходьбы через дорогу от основного комплекса.



Уайлз, первая женщина, возглавляющая аппарат президента, дала понять, что в ближайшем окружении Трампа будут только те, кто готов к сотрудничеству и совместной работе для достижения общих целей. Она предупредила, что не приветствует "людей, которые хотят работать в одиночку или быть звездой".



Сам Трамп в день своей инаугурации 20 января на вопрос журналиста о том, получит ли Маск кабинет в западном крыле, ответил отрицательно.



Уайлз руководила кампанией Трампа во Флориде в 2016 году и обеспечила ему победу в штате, который тогда считался колеблющимся, пишет издание. В 2021 году она возглавила комитет Трампа по сбору средств "Спасите Америку", а с ноября 2022 года руководила его предвыборной кампанией.