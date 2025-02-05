Трамп заявил, что Маск не может ничего делать "без одобрения"

У Трампа спросили о доступе Маска к государственным платежным системам во время его разговора с журналистами в Овальном кабинете.
У него есть доступ только к тому, чтобы увольнять людей, которых он считает бесполезными, если мы с ним согласны. Илон не может и не будет ничего делать без нашего одобрения, и мы дадим ему одобрение, когда это уместно. Когда это не уместно, мы этого не сделаем. Он докладывает. Когда мы думаем, что есть конфликт или проблема, мы не позволим ему даже близко подойти к ним", — сказал Трамп, его цитирует NBC News.
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