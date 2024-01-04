Укрпошта з наступного місяця почне продавати ліки

4 января 2024, 12:15

На деокупованих та прифронтових територіях планують реалізувати проєкт "Укрпошта-Ліки", пілотний запуск відбудеться 1 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій."Пілотний запуск ініціативи планується з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях", – зазначили в міністерстві.У відомстві підкреслили, що така можливість дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.