8 июня 2023, 12:45

"Укрпошта" планує надавати у відділеннях банківські послуги й очікує на дозвіл регуляторних органів, каже генеральний директор компанії Ігор Смілянський.



Про новий закон "Про поштовий зв’язок", роботу на деокупованих територіях, супутніх послугах та нових марках на воєнну тематику — Смілянський розповів в інтерв’ю Українському Радіо.