Норвегія профінансувала доставку в Україну двох потужних автотрансформаторів

27 марта 2025, 8:45

Організація та оплата логістики автотрансформаторів – недешевий і дуже складний процес.

Доставка обладнання висотою до 4,5 метрів, шириною понад 4 метри та вагою більше 170 тонн (без урахування навісного обладнання) можлива тільки незначним переліком сухопутних маршрутів – через неможливість провезення під певними мостами і тунелями. Тому час доставки автотрансформаторів – зазвичай тривалий, а відповідна логістична послуга – дорога та потребує багатьох узгоджень.

«Ми щиро вдячні ПРООН та Уряду Норвегії за допомогу в організації постачання двох автотрансформаторів з класом напруги 330 кВ на підстанції «Укренерго». Це важливий крок на шляху відновлення та модернізації енергосистеми України, який сприяє підвищенню стабільності енергопостачання споживачів та посиленню енергетичної безпеки України», – зазначив т.в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Олексій Брехт.Уряд Норвегії оплатив доставку двох придбаних ЄБРР трансформаторів завдяки відповідному запиту від Програми розвитку ООН в Україні. Виробництво цього обладнання для НЕК «Укренерго було оплачене за грантові кошти уряду Нідерландів. Це вже далеко не перший приклад такої співпраці, коли один донор фінансує купівлю обладнання, а інший – організовує й оплачує його логістику. Завдяки спільним зусиллям багатьох наших партнерів ворогу не вдається занурити українців у темряву.Ще раз висловлюємо вдячність урядам Норвегії та Нідерландів, Програмі розвитку ООН в Україні і Європейському банку реконструкції та розвитку. Разом – ми робимо українську енергосистему міцнішою та більш стійкою до ворожих атак.