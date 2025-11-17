Понад 26 млн завантажень і нові можливості для користувачів My lifecell

17 ноября 2025, 14:45

Застосунок My lifecell від мобільного оператора lifecell продовжує активно розвиватися, пропонуючи користувачам зручне керування номером, контроль витрат, швидке підключення eSIM та захищений доступ до особистого кабінету.

Станом на сьогодні загальна кількість завантажень перевищує 26 мільйонів.

Якщо раніше 80% завантажень припадало на Android та 20% на iOS, то зараз частка користувачів iOS активно зростає, що свідчить про популярність пристроїв Apple серед абонентів lifecell.

Основна частина користувачів перебуває в Україні, генеруючи більшість трафіку та завантажень застосунку. Водночас стабільно зростає частка користувачів у роумінгу, передусім у країнах, де перебуває значна кількість українців. До топ-країн за кількістю завантажень поза межами України входять: Німеччина, Польща, Франція, Туреччина, Нідерланди та Чехія.

Користувачі My lifecell найбільше користуються функціями зі швидкого керування номером та контролю витрат. Найпопулярніше в застосунку: перегляд балансу та залишків за пакетами послуг, розділ “Витрати та поповнення”, поповнення рахунку та управління послугами — активація, вимкнення чи зміна тарифних опцій.

У 2025 році команда lifecell зосередилася на покращенні інтеграції сервісів всередині застосунку за допомогою диплінків — спеціальних посилань, які дозволяють користувачеві миттєво потрапити на потрібний розділ або функцію, наприклад, поповнення рахунку чи управління послугами. Це створює цілісний і зручний користувацький досвід, дозволяючи швидко виконувати потрібні дії без додаткових пошуків у застосунку. Крім того, вже розробляється функціонал біометричного входу, що забезпечить ще швидший та безпечний доступ до особистого кабінету та зменшить потребу у введенні паролів чи одноразових кодів.

Безпека даних абонентів є пріоритетом lifecell. Усі дані під час користування застосунком передаються через захищені канали із сучасними протоколами шифрування, а доступ до особистого кабінету захищено SSO-паролем (Single Sign-On). Користувачі можуть самостійно встановлювати власний пароль та включати двофакторну автентифікацію.

My lifecell відрізняється від аналогічних застосунків зручністю та прозорістю інтерфейсу. Розділ “Витрати та поповнення” надає детальний опис усіх транзакцій у зручному форматі, а не лише цифри. Діє реферальна програма «Приведи друга в lifecell» із бонусами для оплати послуг. Користувачі можуть швидко підключати eSIM, обирати красивий номер та миттєво активувати його відразу в смартфоні, а також замінювати фізичну SIM на eSIM у кілька кліків без відвідування магазину. Ці рішення роблять My lifecell не просто сервісом для керування номером, а повноцінною цифровою екосистемою для абонентів.