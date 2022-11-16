16 ноября 2022, 10:15

Укрпошта відновила роботу поштамту в Херсоні після деокупації

З 15 листопада центральне відділення Укрпошти в Херсоні № 73003 відновлює роботу після чотиримісячної перерви! Також поновило роботу відділення № 73008.



Оскільки населений пункт тільки кілька днів тому було звільнено з окупації, першочерговим завданням відділень буде організація пенсійних виплат та фінансових допомог містянам.



Звертаємо увагу, що центральне відділення № 73003 невдовзі буде працювати в автоматизованому режимі. Це значить, що там будуть прийматися безготівкові оплати, а також можна буде скористатися послугами переказу коштів з карткового рахунку, зняти готівку з рахунку тощо.



Нагадаємо, 20 жовтня Укрпошта відновила роботу стаціонарного відділення у Великій Олександрівці



А на минулому тижні завдяки пересувним відділенням поштового зв'язку доступ до фінансових, поштових та логістичних послуг отримали мешканці Бериславського району



Загалом Укрпошта надає послуги у 74 населених пунктах Херсонщини.

