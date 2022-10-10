Київстар відновив 86% мобільної мережі у Харківській області

10 октября 2022, 13:45

Мобільний зв’язок від національного телеком оператора доступний у 200 звільнених населених пунктах на Харківщині.

Зокрема у містах та селищах Ізюм, Вовчанськ, Балаклія, Білий Колодязь, Борівське, Козача Лопань, Вишнева, Шевченкове, Чкаловське, та інші.

Щодня телеком інженери Київстару відновлюють мобільний зв`язок на деокупованих територіях і покращують роботу мережі по всій Україні. Завдяки їх зусиллям 86% мережі на Харківщині працює у звичайному режимі. А всього по всій Україні працює 93% мережі національного телеком оператора.

Для того, щоб абоненти мобільного зв`язку в звільнених містах і селах могли якнайшвидше телефонувати рідним та близьким, інженери Київстару використовують різні технічні рішення – як от підключення через Starlink, встановлення пересувних стільникових базових станцій, забезпечення електроживлення за допомогою дизель генераторів, та інші.

Київстар зберігає за абонентами, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, їх мобільні номери і кошти на рахунках. Отже мешканці звільнених населених пунктів можуть одразу користуватись послугами мобільного зв`язку, як тільки в їх телефонах з`являється сигнал мережі. Крім того, завдяки національному роумінгу, послугами мобільного зв`язку Київстар можуть користуватись також абоненти інших мобільних операторів України.

Компанія продовжує будівництво мережі 4G на всій підконтрольній Україні території, для забезпечення стабільної роботи послуг зв`язку та інтернету. Так, за 8 місяців 2022 року спеціалісти компанії збудували 302 нових базових станцій мобільного зв’язку, а також оновили та модернізували 5,5 тисяч працюючих базових станцій. У 2022 році національний телеком оператор інвестував у будівництво та розвиток телеком інфраструктури в Україні майже 1,7 мільярдів гривень.