7 июня 2022, 13:15

Uber дослідив, що українці найчастіше забувають в автомобілях

Сьогодні Uber представляє свій шостий щорічний рейтинг забутих речей, що показує, які речі українські користувачі забувають найчастіше, в яких країнах та містах Європи, Близького Сходу та Африки забувають найбільше речей, дні та години, протягом яких люди найбільш забудькуваті, і, звісно ж, найбільш незвичні предмети, залишені в автомобілях, замовлених через Uber.



Серед речей, які українці забувають найчастіше:



Телефон

Сумка/рюкзак

Навушники

Гаманець

Ключі

Предмети одягу

Окуляри

Найбільш незвичні речі, які залишили користувачі після поїздки Uber:



Трекінгова палиця

Шампури

Ящик для інструментів

Частина дитячого візочку

Риже цуценя

Системний блок з двома моніторами

10 літрів олії





Також Uber визначив, в які дні тижня та години користувачі найчастіше повідомляють про втрачені предмети. Більшість українських пасажирів зверталися до служби підтримки щодо втрачених речей по суботах, неділях та п’ятницях. А найбільш “забудькуватий” час – 9 та 10 ранку, а також 17:00.







Топ 3 найбільш забудькуватих міст України:



· Київ



· Одеса



· Дніпро



До переліку 10 найбільш забудькуватих міст Європи, Близького Сходу та Африки увійшли:



Париж

Доха

Мадрид

Варшава

Лісабон

Берлін

Лахор

Київ

Бухарест

Дубай



До десятки найбільш забудькуватих країн Європи, Близького Сходу та Африки належать:



1. Франція



2. Польща



3. Іспанія



4. Катар



5. Португалія



6. Німеччина



7. Пакистан



8. Україна



9. Румунія



10. Об'єднані Арабські Емірати





Оскільки щодня в усьому світі в автомобілях забувають тисячі предметів, Uber дозволяє користувачам повідомляти про втрату безпосередньо у застосунку, 24/7. Через застосунок пасажир зв’язується з водієм, який його віз, і домовляється про передачу знайденого предмета. Крім цього, ви можете залишити голосове повідомлення з описом загубленої речі, і водій зв’яжеться з вами.



Як повернути забуті речі:



Кращий спосіб повернути забутий предмет - зателефонувати водієві. Ось що потрібно зробити:



Натисніть «Ваші поїздки» і виберіть поїздку, під час якої ви щось залишили

Прокрутіть вниз і натисніть «Повернення загублених речей»

Натисніть «Зв'язок з водієм щодо забутої речі»

Прокрутіть сторінку вниз і введіть свій контактний номер телефону. Натисніть «Відправити».

Якщо ви забули свій телефон, введіть номер телефону приятеля (ви можете зробити це, увійшовши до свого облікового запису на комп'ютері або використовуючи телефон приятеля).

Ми зателефонуємо на вказаний номер і з'єднаємо вас безпосередньо з вашим водієм.

Якщо ваш водій відповість і підтвердить, що знайшов вашу річ, узгодьте зручне для обох час і місце зустрічі.

Якщо ваш водій не відповідає, залиште докладне голосове повідомлення з описом забутої речі і найзручніший спосіб зв'язатися з вами.

