29 мая 2020, 11:15

Uber Shuttle: год работы и возобновление сервиса в Киеве

Uber Shuttle: год работы и возобновление сервиса в Киеве За последние двенадцать месяцев, и особенно во время кризиса COVID-19, Uber Shuttle добился значительного прогресса в предоставлении киевлянам надежных и безопасных услуг передвижения.



С момента запуска Uber Shuttle в мае 2019 года, сервис расширил географию своей работы с 4 до 22 маршрутов. Сервис доступен с понедельника по пятницу с 7 утра до 9 вечера. Уже более 50 000 человек воспользовались безопасным, простым в использовании и доступным по цене сервисом Uber Shuttle.



Услуга Uber Shuttle доступна для всех пользователей приложения Uber в Киеве, а в феврале 2020 года Uber также представил специальное приложение Uber Shuttle для Android, чтобы предоставить пользователям в Киеве еще более удобный и простой способ использования сервиса. В течение первых трех месяцев после запуска в Киеве, приложение Uber Shuttle было загружено более 60 000 раз.



Кроме того, Uber Shuttle стал хорошо узнаваемым сервисом и высоко оценивается среди жителей. Недавнее исследование показало, что 79% опрошенных сказали, что знают об услуге Uber Shuttle, 69% оценивают присутствие Uber Shuttle на рынке перевозок как очень позитивное, а 54% предпочли бы воспользоваться Uber Shuttle вместо альтернативных услуг, таких как маршрутка (источник: исследование «Оценка населением услуг такси в крупных городах», январь 2020 г).



«Популярность Uber Shuttle среди киевлян показала, что жители нашего города ценят гибкие, прозрачные и безопасные способы передвижения, основанные на передовых, простых в использовании технологиях. Мы очень рады видеть, что Uber Shuttle стал частью жизни для тысяч пассажиров, которые пользуются им ежедневно. Мы серьезно относимся к нашей ответственности перед городом и его жителями в предоставлении этого сервиса», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Поддержка сообществ во время кризиса в области здравоохранения



В то время, когда были введены карантинные ограничения и общественный транспорт был недоступен, Uber предложил бесплатный сервис «Shuttle Heroes», чтобы поддержать сообщество в Киеве. За два месяца «Shuttle Heroes» предоставил более 60 000 бесплатных поездок, чтобы помочь медицинскому персоналу и работникам предприятий критической инфраструктуры города безопасно и бесплатно добраться на работу и обратно.



Для этого доступные маршруты Uber Shuttle были изменены, чтобы охватить более 100 больниц, медицинских учреждений и других организаций во всех районах Киева. Сервис был разработан в тесном сотрудничестве с Министерством инфраструктуры и работал в соответствии со строгим гигиеническим протоколом, чтобы помочь сдержать распространение пандемии.



Сервис станет снова доступен для всех пользователей 1 июня - с новыми стандартами безопасности



В понедельник, 1 июня 2020 года, все 22 маршрута Uber Shuttle снова станут доступны для всех пользователей. Маршруты и цены будут такими же, как и в начале года, с незначительными исключениями. Медицинские работники, после подачи заявки на получение специального кода «Uber Medics», по-прежнему смогут пользоваться услугой бесплатно.



Поскольку безопасность является одним из главных приоритетов Uber, Uber Shuttle продолжит работать в соответствии со строгим протоколом безопасности и гигиены.



Внутренние поверхности всех шаттлов обрабатываются антисептическими средствами после каждой смены. Шаттлы также профессионально дезинфицируются внутри и снаружи каждый день. Как водители, так и пассажиры получат напоминания о санитарных мерах предосторожности, таких как мытье рук и ношение маски или повязки для лица. Водителям и пассажирам понадобится ответить на конкретные контрольные вопросы в приложении, подтвердив, что они приняли эти меры, прежде чем они смогут забронировать поездку или выйти на линию. Для поддержания социального дистанцирования количество пассажиров будет ограничено таким образом, чтобы возле каждого занятого места было одно свободное.



Uber будет предоставлять услуги в Украине с учетом «новой реальности»



С возобновлением работы общественного транспорта Киева в конце мая и возвращением Uber Shuttle, у жителей снова будет больше возможностей передвигаться по городу. По мере того, как мобильность восстанавливается и развивается в рамках «новой реальности», существует острая необходимость в четкой нормативной базе для транспортных услуг.



«С изменяющимися моделями мобильности и растущими потребностями в области безопасности после пандемии, сейчас как никогда актуально заложить нормативную базу для современных услуг мобильности. Мы продолжаем диалог с заинтересованными сторонами и надеемся, что нормативно-правовая база для таких услуг, как Uber Shuttle и UberX, будет модернизирована, чтобы закрепить их преимущества для пассажиров, водителей и для города», - говорит Георгий Соколянский.



Понимая сегодняшние потребности в безопасных способах передвижения, а также новые технологические возможности, Uber направил Министерству инфраструктуры предложение о внесении поправок в Закон «Об автомобильном транспорте», чтобы создать четкую нормативно-правовую базу, которая готова к будущему.



«Uber стремится предлагать пользователям в Украине доступные, безопасные и надежные услуги. Мы будем продолжать инвестировать в страну и создавать продукты, которые соответствуют потребностям пользователей, и помогать сообществам решать такие проблемы, как перегруженность дорог и загрязнение окружающей среды», - добавляет Георгий Соколянский.

