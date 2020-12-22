Uber запускает “Connect” - новый способ общения с близкими в Киеве

22 декабря 2020, 11:45

Во время пандемии непросто находиться вдали от друзей и семьи. Поскольку многие люди продолжают оставаться дома и практикуют социальное дистанцирование, по-прежнему важно оставаться на связи с близкими.

Чтобы помочь сообществам оставаться на связи во время кризиса в области здравоохранения, Uber представляет новый продукт в Киеве - Uber Connect.

Uber Connect позволяет пользователям отправлять необходимые и важные посылки семье и друзьям. Это доступное решение для бесконтактной доставки в тот же день, которое помогает людям оставаться на связи. Будь то пакет продуктов или необходимых вещей для близкого человека, настольная игра на день рождения друга или ваше особое новогоднее печенье, теперь каждый может отправить необходимую посылку с помощью услуги «Uber Connect» в приложении Uber.



Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе, сказал: «Во время этого кризиса мы искали новые способы, с помощью которых наша платформа может помочь в перемещении необходимых товаров для предприятий и потребителей, одновременно предоставляя новые возможности заработка для водителей. С помощью Uber Connect мы хотим адаптировать наши технологии для удовлетворения изменяющихся нужд сообществ».



Как это работает:

Uber Connect сейчас доступен в Киеве. Функция появится в приложении Uber пользователей как новая опция в меню выбора поездки.

Приготовьте посылку.Нажмите значок «Посылка» в приложении Uber.Укажите сведения о получателе и место доставки и закажите сервис Uber Connect.Когда водитель прибудет, положите посылку в авто.Поделитесь статусом поездки с количеством до 5 человек в вашем списке контактов. Если это не подарок-сюрприз, один из указанных людей должен быть получателем, чтобы он мог легко отслеживать ход доставки.

Подобно поездкам по запросу, отправители смогут продолжать отслеживать процесс доставки до момента получения, в пути и при отправке, а также поделиться статусом доставки с адресатом посылки. Как и в случае любой поездки UberX, стоимость рассчитывается на основе наиболее точной оценки времени и расстояния, применяемой к вашему маршруту.



Безопасность остается главным приоритетом, и Uber Connect соблюдает все соответствующие протоколы гигиены и безопасности. К ним относятся требование наличия масок для всех водителей, а также соблюдение всех мер безопасности, включая напоминая водителям о необходимости мытья рук и дезинфекции соответствующих сумок для доставки. Отправители и получатели также должны будут следовать контрольному списку инструкций, чтобы гарантировать соблюдение мер социального дистанцирования.