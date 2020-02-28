Uber представляет новое приложение для Uber Shuttle в Киеве

28 февраля 2020, 13:45

Uber представляет новое приложение для пользователей Android в Киеве. Отдельное приложение под названием «Uber Shuttle» было разработано специально для сервиса Uber Shuttle, который был запущен в мае 2019 года для пользователей столицы.

Это приложение позволит удобнее и быстрее просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек. Также из приложения Uber Shuttle вы можете перейти в Google Карты, где для вас будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл. На данный момент в приложении Uber Shuttle доступно 22 маршрута и 586 остановок, которые покрывают все районы города. Приложение будет доступно бесплатно в магазине Google Play с 27 февраля.



«Мы стремимся расширить доступ к мобильной платформе Uber и предоставить людям максимально возможное и удобное использование наших услуг. Новое приложение позволит быстрее и проще заказывать поездки с Uber Shuttle, а также улучшит опыт использования сервиса среди пассажиров», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



После запуска нового приложения Uber Shuttle, основное приложение Uber будет все так же доступно в Киеве и работать в обычном режиме, предлагая такие услуги компании, как UberX, Uber Green, Uber Select и Uber Shuttle для пользователей iOS и Android. Uber Shuttle будет доступен по будням с понедельника по пятницу, как в приложении Uber, так и в Uber Shuttle.



«Жители Киева хотят иметь доступ к широкому выбору доступных, безопасных и устойчивых вариантов мобильности. Предоставляя такие сервисы, как Uber Shuttle и Uber Green, мы можем предложить им реальные альтернативы использованию личных автомобилей и привлечь больше людей к меньшему количеству автомобилей. Таким образом, мы можем помочь украинским городам бороться с такими проблемами, как заторы и загрязнение окружающей среды», - говорит Георгий Соколянский, Глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе.



Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle. Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный электрический сервис Uber Green. В прошлом году Uber также представил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.