Номери для екстрених викликів у Європі

1 декабря 2025, 12:45

Подорожуєш Європою? Запам’ятай головний номер, який працює майже в усіх країнах ЄС:



112 — єдиний номер екстреної допомоги в Європі

Можна викликати поліцію, швидку та пожежників.

Працює безкоштовно навіть без SIM-карти.

Корисні додаткові номери по країнах:Польща:

• 112 — загальний

• 997 — поліція

• 998 — пожежна

• 999 — швидка



Німеччина:

• 112 — пожежна та швидка

• 110 — поліція



Чехія:

• 112 — загальний

• 150 — пожежна

• 155 — швидка

• 158 — поліція



Велика Британія: 999 або 112

Швейцарія: 112 / 117 / 118 / 144

Туреччина: 112 — усі служби



Зберігай цей пост — у критичний момент важлива кожна секунда.