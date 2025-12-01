Номери для екстрених викликів у Європі

Подорожуєш Європою? Запам’ятай головний номер, який працює майже в усіх країнах ЄС:
112 — єдиний номер екстреної допомоги в Європі
Можна викликати поліцію, швидку та пожежників.
Працює безкоштовно навіть без SIM-карти.
Корисні додаткові номери по країнах:
Польща:
• 112 — загальний
• 997 — поліція
• 998 — пожежна
• 999 — швидка
Німеччина:
• 112 — пожежна та швидка
• 110 — поліція
Чехія:
• 112 — загальний
• 150 — пожежна
• 155 — швидка
• 158 — поліція
Велика Британія: 999 або 112
Швейцарія: 112 / 117 / 118 / 144
Туреччина: 112 — усі служби
Зберігай цей пост — у критичний момент важлива кожна секунда.