Що важливо знати при зміні закордонного паспорта, якщо у вас PESEL UKR

26 сентября 2024, 8:45

Якщо ви виготовили собі чи дітям новий закордонний паспорт, то після цього потрібно звернутися до уженду міста/гміни де громадянам надають номери PESEL.

Це важливо, бо при отриманні нового закордонного паспорта у Польщі треба актуалізувати дані в реєстрі PESEL UKR.Тобто потрібно, щоб новий закордонний паспорт прив’язали (ввели його серію, номер, термін дії) до статусу PESEL UKR. Таким чином можна буде підтвердити, що особа користується в Польщі тимчасовим захистом.Якщо не оновити інформацію в реєстрі PESEL UKR, то додаток Diia.pl втратить актуальність, адже дані в ньому про особу відрізнятимуться від даних у новому закордонному паспорті.