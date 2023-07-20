"Заміна SIM-картки": як не потрапити у пастку шахраїв

20 июля 2023, 9:15

Коли ми користуємося мобільними телефонами, то навіть не задумуємося над тим, що наш номер телефону можуть привласнити сторонні особи. Тож варто розібратися, як це може статися і які наслідки мати.



Запам’ятайте: віддалену заміну SIM-карт зловмисники застосовують для отримання доступу до фінансових номерів телефонів і подальшого привласнення грошей із ваших банківських рахунків.

Як це відбувається? Вам телефонують кілька разів від імені служб таксі або різних організацій та схиляють, щоб ви перетелефонували. Далі – замовляють в оператора послугу відновлення SIM-карти, використовуючи для ідентифікації абонента номери телефону, з яких раніше телефонували. Інколи зловмисники навіть перераховують незначні суми коштів на ваш мобільний рахунок, аби точно знати дату останнього поповнення рахунку.



Якщо ви помітили підозрілі ознаки, негайно повідомте про це оператора стільникового зв’язку.

Аби захиститися від таких шахрайських схем, варто дотримуватися цих рекомендацій:

- забороніть віддалену заміну SIM-картки або перейдіть на контрактне обслуговування у мобільного оператора;

- використовуйте лише офіційний застосунок свого банку;

- регулярно переглядайте історію транзакцій;

- не проводьте платіжні операції з чужих пристроїв.

Ще раз нагадуємо, яку інформацію не можна передавати стороннім:

- PIN-код, CVV та термін дії банківської картки;

- коди з SMS, що можуть використовуватися для підтвердження транзакцій;

- пароль від онлайн-банкінгу або коди із SMS від оператора

Для платежів в Інтернеті краще мати окрему картку із встановленими лімітами на оплату.