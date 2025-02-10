20 років Google Картам: 20 корисних функцій, які варто знати

10 февраля 2025, 13:45

Двадцять років тому Карти Google змінили спосіб, як ми бачимо світ і пересуваємося в ньому.

Сьогодні Карти є незамінним інструментом для понад 2 мільярдів користувачів щомісяця, формуючи те, як люди досліджують світ та орієнтуються в ньому, незалежно від того, подорожують вони до нових місць чи наново відкривають своє рідне місто. Ось лише кілька вражаючих статистичних даних про Карти Google:



1 трильйон: саме стільки кілометрів маршрутів ми пропонували на Картах в 2024 році. Це відстань, яку Земля долає, обертаючись навколо Сонця тисячу разів!



250 мільйонів: це кількість бізнесів та місць, позначених на нашій карті. Якби ви відвідували одне з цих місць щогодини без перерви на сон, то вам знадобилося б понад 28 500 років, щоб відвідати всі заклади зі списку!



500 мільйонів: стільки користувачів щорічно додають інформацію, наприклад, відгуки, фотографії, оцінки та повідомлення про дорожній рух до нашої карти. Вертикальний стос із 500 мільйонів аркушів паперу мав би висоту 50 км!

100 мільйонів: кількість оновлень, які вносяться до карти щодня. Це означає, що за той час, який знадобився, щоб прочитати це речення, до Карт было додано 10 000 оновлень!Сьогодні ми ділимося 20 найпопулярнішими та найулюбленішими функціями за весь час, включно з деякими прихованими перлинами, які ви могли пропустити за ці роки.1. Подорожуйте стильно (нове)Тепер під час поїздки з Google Картами ви можете налаштувати значок навігації, обравши тип та колір автомобіля. Залежно від настрою, виберіть потужний пікап, стильний позашляховик, ревучий перегоновий автомобіль та інші варіанти у восьми яскравих кольорах. Просто почніть навігацію, торкніться синьої стрілки і дайте волю своїй креативності.2. Зверніться за натхненням до Карт разом із GeminiПотрібні ідеї, куди піти, але немає багато часу? Просто запитайте Карти, наприклад: "що робити ввечері з друзями в Нью-Йорку", "зимові розваги в Сіетлі" або "ідеї для романтичних побачень у Сан-Франциско". Google Карти, використовуючи можливості Gemini, підберуть для вас найкращі варіанти, враховуючи ваші інтереси. Ви також можете поставити будь-яке питання про місце, наприклад, про дрескод чи наявність місця для паркування, і миттєво отримати відповідь.3. Дізнайтеся про основні страви меню

Якщо ви вивчаєте новий ресторан, використовуйте Карти, щоб заздалегідь дізнатися про найпопулярніші страви. Знайдіть ресторан і прокрутіть до розділу "основні страви меню" — ви побачите фотографії та відгуки про найкращі страви від спільноти Карт, які допоможуть проявити свої кулінарні смаки та зробити замовлення з упевненістю. Ця функція поки що доступна не в усіх країнах.



4. Швидко орієнтуйтеся в незнайомому місці за допомогою доповненої реальності

Зорієнтуватися на місцевості, вийшовши зі станції метро або опинившись у незнайомому районі, може бути складним завданням. З функцією "Об'єктив" у Картах просто натисніть на значок камери у рядку пошуку та підніміть телефон: доповнена реальність миттєво покаже вам корисну інформацію, наприклад, назву місця, його завантаженість та рейтинги. Ця функція працює в понад 50 містах світу.



5. Подорожуйте в часі за допомогою Street View



Поверніться в минуле за допомогою Street View, щоб побачити старих друзів, рідних, яких вже немає з нами, та навіть кумедні родинні моменти. Ви навіть можете побачити, як змінювався будинок вашого дитинства: відкрийте Карти Google і ввімкніть шар режиму Перегляд вулиць. Знайдіть свою домашню адресу, натисніть «Показати більше дат» і прокрутіть зображення, щоб спостерігати, як змінювався ваш район з плином часу. Наявність цієї функції залежить від того, чи збирав Google панорамні знімки вулиць у цій місцевості в різні періоди часу.



6. Робіть бронювання прямо з Карт

Більше жодних дзвінків та пошуків вільних місць в останній момент. За допомогою Google Карт ви можете легко забронювати столик у своєму улюбленому ресторані. Просто знайдіть ресторан на карті, і якщо він працює з нашими партнерами з бронювання, натисніть "Забронювати".



7. Плануйте зустрічі з друзями за допомогою списків

Списки в Google Картах дозволяють легко зберігати та спільно використовувати інформацію про місця, які ви хочете відвідати. Ви можете створювати спільні списки, де кожен учасник може додавати місця та голосувати за них за допомогою смайликів, щоб швидко ухвалити рішення про те, куди піти.



8. Діставайтеся пункту призначення без зайвого стресу

Знайти правильний вхід до великого житлового комплексу чи незнайомої будівлі може бути непросто. За допомогою функції супроводу прибуття ми позначимо вхід, покажемо найближчі автостоянки та нагадаємо зберегти своє місце паркування. Після того, як ви припаркуєтеся, ви можете отримати вказівки для пішохідного руху від автомобіля до входу — і навіть увійти в режим "Перегляд вулиць" або пішохідну навігацію AR, щоб швидко зорієнтуватися. Ця функція залежить від наявності детальних даних про будівлі, автостоянки та інші об'єкти.



9. Використовуйте ШІ для попереднього перегляду місць і маршрутів



Завдяки Immersive View (реалістичний режим) ви можете побачити, як виглядають стадіони, парки та маршрути, використовуючи штучний інтелект, зображення та комп'ютерний зір. Ви навіть можете заздалегідь дізнатися про погоду та завантаженість доріг. Якщо ви подорожуєте автомобілем, обов'язково перевірте розташування найближчих парковок і місць, де можуть бути круті повороти – адже зайва підготовка не завадить!



10. Надішліть дані про подорож із телефону на автомобіль



Якщо ви поспішаєте, можете спланувати маршрут на телефоні та надіслати його безпосередньо до свого автомобіля, якщо в ньому вбудована система Google. Не витрачайте час на повторне введення адреси.



11. Перевірте якість повітря



Збираєтеся на прогулянку чи пробіжку? У Google Картах ми показуємо точну інформацію про якість повітря на основі нашої комплексної моделі, яка враховує дані з державних станцій, громадських датчиків, погодні умови та поточну ситуацію на дорогах. Просто натисніть на значок шарів і виберіть "Якість повітря", щоб побачити кольорову карту з рівнями якості повітря. Якщо для регіону доступна інформація про якість повітря, ви побачите відповідну позначку та показник.



12. Знайдіть найпопулярніші ресторани міста



Коли ви досліджуєте нове місто, чи просто хочете знайти нові місця в вашому районі, списки ресторанів у Google Картах допоможуть вам. Перегляньте список Trending/"Трендові", щоб знайти заклади, що останнім часом набирають популярності, список Top/"Найкращі" для перевірених фаворитів та список Gems для нових перспективних місць, про які ще мало хто знає.



13. Уникайте натовпу



Корисно знати, наскільки завантаженим буде місце, перш ніж туди приїжджати, щоб уникнути довгих черг і заощадити час. Знайдіть потрібне місце на Google Картах і прокрутіть вниз до розділу "Години пік". Ви побачите графік, який показує, коли там зазвичай багато людей, а також поточну завантаженість. Новий лайфхак для ефективного планування!



14. Не заблукайте, навіть якщо у вас немає підключення до інтернету



Коли ви досліджуєте нове місто або знаходитесь в районі з поганим зв'язком, ви все одно можете використовувати Google Карти у режимі офлайн, щоб отримати доступ до важливої навігаційної інформації. Знайдіть потрібну область, торкніться назви чи адреси та виберіть «Завантажити», щоб отримати доступ до навігації та ключових деталей без підключення. Ідеально для подорожей та пригод поза містом!



15. Почувайтеся впевнено під час подорожі на електромобілі



Хвилювання через запас ходу електромобіля – це реальність. Google Карти можуть допомогти позбутися цих страхів. Просто додайте марку та модель свого автомобіля до Карт, і ми автоматично покажемо сумісні зарядні станції поблизу вас або вздовж вашого маршруту. Економте час, використовуючи фільтр "швидкість", щоб знайти станції, де можна зарядитися всього за 40 хвилин. Ця функція працює там, де є доступні дані про зарядні станції та дорожню мережу.



16. Дізнайтеся про доступність будь-якого місця



Для людей з особливими потребами: увімкніть функцію "Доступні місця" в налаштуваннях, і значок інвалідного візка показуватиме, чи має заклад доступні входи, місця для сидіння, вбиральні та парковки. Люди з порушеннями зору можуть отримувати детальні голосові вказівки під час пішої прогулянки, зокрема корисні сповіщення про маршрути, найближчі повороти та перехрестя поблизу. (Якщо ви бачите в меню Карт пункт "Доступні місця" або "Accessible Places", значить, ця функція доступна у вашому регіоні.)



17. Мінімізуйте стрес в аеропорту за допомогою вкладки «Каталог»



Орієнтуватися в незнайомому аеропорту може бути непростим завданням, але Карти Google можуть допомогти. Під час наступної поїздки знайдіть свій аеропорт на карті та натисніть на вкладку "Каталог”. Ви побачите всі доступні послуги, зокрема ресторани, магазини, лаунжі, парковки, прокат авто та багато іншого, що зробить вашу подорож більш комфортною.



18. Будьте готові до будь-яких типів місцевості

Чи знали ви, що Google Карти можуть відображати рельєф місцевості, показуючи гори, долини та інші природні особливості? Щоб увімкнути цей шар, натисніть на піктограму шарів та оберіть "Рельєф". Ця функція особливо корисна для пішоходів, велосипедистів та любителів активного відпочинку, які хочуть враховувати перепади висот при плануванні маршрутів.



19. Економте гроші та паливо



Багато людей кажуть нам, що хочуть пересуватися більш екологічно. Допомогти в цьому може функція вибору маршруту з економією пального на Картах (тепер доступна в усьому світі!). Вона використовує штучний інтелект, щоб показати вам найбільш економний щодо пального чи енергії маршрут до пункту призначення, якщо він не є найшвидшим. Просто відкрийте вказівки та натисніть на маршрут із зеленим листочком.



20. Розважайтеся із Pegman!



Pegman — наш улюблений персонаж Street View, і залежно від того, яку частину світу ви переглядаєте, він може перетворюватися на когось нового! Наприклад, відвідайте озеро Лох-Несс у Шотландії за допомогою Street View і чекайте на сюрприз!