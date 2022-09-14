Киянин відправився на фронт на власному Porsche з салону

14 сентября 2022, 11:15

За кілька місяців до війни Олександр придбав новий Порше, а 24 лютого вступив у лави ЗСУ і з квітня відправився на ньому на «передок».



За словами давнього підписника ТопЖир, чимало хто запитував (і продовжує цікавитись), де він роздобув таку автівку, а коли дізнаються, що це його особиста машина, крутять пальцем біля скроні, а поліція, щоб виникало менше питань, рекомендує купити для фронту дешевше авто.

Тим не менш, вже не один (і навіть не 2 і не 3) місяці Сашко роз’їжджає на ньому півночному-сході. Якщо у мирний час він наїздив на своєму Porsche Cayenne 6000 кілометрів, то станом на сьогодні пробіг сягнув 20 000 кілометрів, кожен з яких видався непростим як для автовласника, так і для самого Порше.

Наразі ж 130 батальйон, в якому служить Олександр, частково пересувається на пікапах, але власник Порше все одно не збирається кидати свій кросовер, вважаючи його хай і залізним, однак бойовим побратимом.