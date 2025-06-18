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18 июня 2025, 9:15
У Львові на Лисенка відкрили муніципальний тир "Стрільниця"
В ньому три поверхи, тренувальний дах. Тир повністю доступний для людей з інвалідністю.
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