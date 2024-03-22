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22 марта 2024, 8:45
Збій інтернету по країні через удар по енергетиці
Наслідки найбільш помітні у Дніпропетровську, Харкові, Вінниці та Хмельницькому.
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|
Сегодня, 12:45
Усі освітні документи вже доступні в "Дії"
0.00
Технологии
|
Сегодня, 12:15
Австралія приєдналась до коаліції дронів для України
0.00
Технологии
|
Сегодня, 11:45
Зафиксировано попадание в Днепровскую ГЭС
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Технологии
|
Сегодня, 11:15
За цю ніч було понад 60 "шахедів" і майже 90 ракет різних типів
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|
Сегодня, 10:45
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