Украинцы смогут оплачивать покупки в сети Fozzy Group через Android Pay

С 1 ноября все пользователи Android смогут оплачивать покупки в магазинах и аптеках Fozzy Group одним касанием своего смартфона — быстрее и проще, чем картой или наличкой.
Новый для украинцев сервис называется Android Pay. Google уже запустил эту платформу в 14 странах, и вот релиз добрался и до нас. Если вы пришли в магазин, в котором доступны бесконтактные платежи, просто разблокируйте телефон и приложите его к платежному терминалу. Покупка оплачена!
Fozzy Group всегда приветствует новый уровень комфорта в оплате покупок, а потому поддерживает запуск Android Pay в своих торговых сетях. С помощью этого сервиса можно рассчитаться на каждой кассе наших торговых сетей, которая оборудована терминалом для бесконтактной оплаты.
Такие терминалы установлены практически на всех кассах супермаркетов "Сильпо", деликатес-маркетов Le Silpo и гипермаркетов "Fozzy", а также частично на кассах магазинов цифровой техники "ringoo", магазинов у дома "Фора" и фармацевтических супермаркетов "Біла Ромашка". В ближайшем будущем компания позаботится о том, чтобы бесконтактные терминалы были доступны во всех торговых точках сети.
Звучит заманчиво! В чем преимущества нового сервиса?
Во-первых, это быстрее, чем оплата наличными — не надо тратить время на поиск кошелька и ожидание сдачи. И, конечно, можно не беспокоиться, что не рассчитали и взяли с собой недостаточную сумму.
Во-вторых, это проще, чем оплата картой — вам достаточно просто приложить к терминалу смартфон: не требуется вводить пароль или специальные пин-коды.
И, в-третьих, это безопасно — при оплате вместо номера карты используется номер виртуального счета, поэтому платежная информация нашего гостя остается недоступной для злоумышленников.
Хочу оплачивать покупки смартфоном! Как это сделать?
Загрузите приложение Android Pay с Google Play.
Зайдите в приложение, добавьте туда свои кредитные или дебетовые карты.
Чтобы использовать Android Pay в магазине для транзакций на сумму до 100 грн, достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу, а для транзакций на сумму более 100 грн – еще открыть приложение Android Pay. Дождитесь, пока на экране появится галочка. Готово! Оплата совершена.
"Мы хотим сделать оплату покупок в магазинах проще, поэтому совместно с Fozzy Group сделали Android Pay доступным в торговых сетях группы. Благодаря этому в Украине увеличится количество магазинов и аптек, где люди могут совершать покупки одним касанием телефона с Android", — сообщает Спенсер Спинелл, директор по развитию бизнеса Google.
Сервис работает на телефонах Android версии 4.4 и выше. Список банков-партнеров Android Pay доступен по адресу https://www.android.com/pay/#banks.
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