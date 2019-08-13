Big data Vodafone помогает Fozzy Group планировать новые магазины

13 августа 2019, 11:15

Группа компаний Fozzy Group использовала большие данные Vodafone для планирования и развития сети собственного ритейла.

Дата-аналитики Vodafone проанализировали взаимосвязь между проходимостью уже работающих супермаркетов торговой сети и эффективностью магазинов.

Аналитики Fozzy Group получили точные данные не только о том, насколько оживленное то или иное место в разрезе разного времени суток, будних и выходных дней, но и качественный портрет аудитории, проходящей через магазины. Он позволяет разделить поток людей в месте расположения магазина на живущих/работающих/транзитных, а также определить превалирующую в данной точке аудиторию в разрезе пола, уровня дохода, наличие автомобиля и многих других характеристик.



Такой анализ позволяет оценивать эффективность существующих и планировать открытие новых магазинов, правильно определять наиболее эффективный формат магазина, рассчитанный на разные профили потребления и совершения покупок, а также математически точно выбирать места расположения новых потенциально доходных точек для развития той или иной сети Группы.



«Сначала мы получили пилотную выборку, которая достаточно подробно описывала структуру и поведение абонентов. Поэтому решили, что эти данные могут быть полезными для описания аудитории вокруг магазинов, прежде всего, новых. Впоследствии получили данные обо всех наших магазинах, чтобы создавать прогнозные модели и определять ассортимент магазина в соответствии с потребностями аудитории. Пока не системно, но работаем над созданием модели, используя данные из разных источников. Также обновляем модель прогнозирования продаж в новых магазинах таким образом, чтобы учитывать, в том числе, и данные Vodafone, касающихся бизнес-активности и структуры аудитории. В будущем с помощью этих данных мы планируем повысить точность прогнозирования выручки новых объектов и определять наиболее соответствующий расположению ассортимент магазина еще на этапе проектирования», – поделился начальник департамента стратегического анализа Fozzy Group, Владимир Коссе.



В дальнейшем аналитика также позволит правильно спланировать логистику для поставщиков и покупателей, уменьшить затраты на ее организацию. На основе анализа потребностей покупателей можно довольно точно спрогнозировать спрос, дать рекомендации относительно ассортимента еще до запуска магазина, учесть локальные потребности и особенности – не опытным путем, а с помощью математического анализа.



«Аналитика больших данных – это эффективный инструмент для бизнес-планирования. Этот инструмент можно и нужно применять более широко. Например, для планирования городской инфраструктуры, транспорта, детских садиков, школ, спортивных клубов, кафе и ресторанов. Big data – это доступный инструмент, которые помогает не только защитить инвестиции, но и повысить привлекательность городской инфраструктуры и недвижимости для жителей города и туристическую привлекательность города – а значит, увеличить эффективность городского хозяйства в целом», – отмечает Сергей Бориславский, руководитель направления Big Data в Vodafone Украина.

