В Apple Pay появится возможность оплачивать любые покупки в рассрочку

14 июля 2021, 12:45

Apple в сотрудничестве с банком Goldman Sachs готовят сервис отложенных платежей под кодовым названием Apple Pay Later.

Он позволит покупать товары, не имея на счету суммы для покрытия полной их стоимости, а оплачивать покупку постепенно, в рассрочку. Главным преимуществом сервиса является тот факт, что Apple Pay доступен в сотнях миллионов устройств Apple, а значит потенциальных пользователей у новой услуги очень много.

Сообщается, что пользователи смогут выплачивать стоимость покупки либо четырьмя беспроцентными платежами в течение двух недель, либо погашать рассрочку в течение нескольких месяцев с оплатой процентов. Отмечается, что сервис не будет проводить проверку кредитоспособности пользователей, а в некоторых планах не будет штрафов за просрочку платежа.



Пока не сообщается, когда Apple запустит новый сервис. Очевидно, изначально он появится в США. В случае успеха Apple расширит его в других странах, где будет сотрудничать уже с другими банками. Вероятнее всего, до России Apple Pay Later доберётся не так уж скоро.