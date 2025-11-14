Новая линейка Wi-Fi камер Ritmix для удобного видеонаблюдения

14 ноября 2025, 13:15

Компания RITMIX выпустила серию Wi-Fi камер для умного дома, которые работают через мобильное приложение SmartLife.

Все модели поддерживают круглосуточную запись, оснащены датчиками движения и звука, функцией двусторонней связи, а хранение данных возможно как на карте памяти microSD до 128 ГБ, так и в облаке.

Компактная IPC-204-Tuya подойдёт тем, кто ценит минимализм и простоту установки. Она снимает в Full HD, поддерживает ночное видение и легко размещается даже в ограниченном пространстве.Камера IPC-230-Tuya получила функцию автоповорота на 355° по горизонтали и 90° по вертикали, что позволяет охватывать большее пространство. Ночная ИК-съёмка на расстоянии до 10 метров делает её удобной для дома и офиса.Тем, кто ищет более детализированное изображение, подойдёт IPC-310-Tuya с разрешением 3 МР и функцией автоотслеживания объектов. Она поддерживает два режима ночной съёмки — цветной и инфракрасный — и органично вписывается в интерьер.Модель IPC-430-Tuya обеспечивает максимальное качество записи в линейке — 4 МР. Она сочетает расширенную детализацию с привычными возможностями серии, включая датчики движения и звука и широкий угол обзора.Особое место занимает IPC-350S-Tuya, универсальная камера для дома и улицы с защитой IP65. Две антенны обеспечивают стабильный сигнал, LED-подсветка позволяет вести цветную ночную съёмку, а поддержка протокола ONVIF делает возможной интеграцию в локальные системы видеонаблюдения.Новые Wi-Fi камеры RITMIX объединяют простое управление, надёжную работу и широкий выбор решений для разных задач безопасности.