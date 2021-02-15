Новая Wi-Fi камера Ritmix IPC-212 уже в продаже

15 февраля 2021, 12:15

Ritmix рад представить Вашему вниманию новую Wi-Fi камеру IPC-212.



Она отлично справится с задачей наблюдения за квартирой или офисом, как при ярком дневном свете, так и в полной темноте. Уникальной особенностью IPC-212.





среди домашних Wi-Fi камер является её возможность вести ночную видеосъёмку в цвете, с автоматическим включением белой светодиодной подсветки при обнаружении движения. Также в модели имеется и традиционная ИК подсветка, привычная для камер этого класса, позволяющая вести непрерывную ночную съёмку черно-белого видео. Конечно, на цветном изображении привычнее и удобнее распознать детали и при онлайн трансляции, и при просмотре сохраненных видеозаписей. Раньше это было доступно только для охранных систем высшего класса, применяемых в банках и офисных комплексах. Теперь камера с полезным и удобным функционалом цветного ночного видео доступна для домашнего применения. Поворотный механизм, управляемый удаленно со смартфона (PTZ), вместе с технологией Smart Track (автоматический поворот камеры вслед за движущимся в кадре объектом) не позволит недоброжелателю скрыться от наблюдения. Есть и регулируемый режим включения звуковой сирены при обнаружении движения.



Сохранность записанных данных обеспечит как поддержка Micro SD карт до 128 Гб, так и возможность видеозаписи в облако (попробуйте бесплатно первые 30 дней, далее по желанию можно продлить платную подписку на сохранение видео в облаке либо можно бесплатно продолжать сохранение видео на карту памяти, и бесплатно иметь доступ к просмотру записей карты памяти или трансляции удаленно через приложение). Для удаленного управления камерой, подключения к трансляции онлайн или просмотра ранее сделанных видеозаписей используется хорошо себя зарекомендовавшее приложение YCC365 Plus для телефона и планшета. Подходит для мобильных устройств на платформе Android и iOS. Поддерживает русский язык. Приложение позволяет, в том числе и быстро отправить скриншот с камеры в соцсеть или любому из Ваших контактов. Новой и очень востребованной возможностью YCC365 Plus является и бесплатный доступ к трансляции в реальном режиме времени (или к предыдущим записям камеры) с большого экрана компьютера (ноутбука или ПК) через сайт www.ucloudcam.com, для входа в Ваш личный аккаунт и доступа к Вашим камерам используйте тот же Ваш логин и пароль, который Вы установили при регистрации в мобильном приложении.



Самостоятельная установка и настройка камеры не будет проблемой: в комплекте есть все необходимые аксессуары. Камера питается от USB 5В, Вы можете подключить её и к ближайшей USB розетке в стене или сетевом фильтре, и используя Ваш стандартный USB адаптер питания. Кстати, на даче или в поездках возможность питания Wi-Fi камеры от USB выхода мобильного зарядного устройства (power bank) дадут максимальную свободу.