Wi-Fi-камеры Ritmix IPC-277S и IPC-270S на страже порядка

16 марта 2021, 13:15

С каждым днём весна и массовый переезд на дачи и в загородные дома всё ближе.

Ritmix с радостью представляет Вашему вниманию две новые Wi-Fi камеры для защиты Вашего дома: IPC-277S и IPC-270S. Обе модели отлично справятся с видеонаблюдением как в помещении, так и на улице, и при ярком дневном освещении, и в полной темноте. Продвинутая система отслеживания автоматически включает при обнаружении движения в тёмное время суток белую светодиодную подсветку, ночные записи или онлайн трансляция выполняются в цвете. Также в обеих моделях-новинках имеется и привычная ИК подсветка, позволяющая беспрерывно вести ночную съёмку или онлайн трансляцию чёрно-белого видеоизображения.

Конечно, на цветном видео удобнее различать детали изображения: эта полезная функция внедряется в модельный ряд камер Ritmix из охранных систем корпоративного бизнес-класса. Модель IPC-277S также имеет продвинутый охранный режим с громкой сиреной и сине-красной яркой подсветкой для отпугивания нежелательных гостей, а модель IPC-270S отличается крепким защищенным корпусом и особо яркой белой подсветкой от крупных светодиодов.Кроме того, обе камеры могут похвастаться богатым набором функций и используемых современных технологий. Механизм поворота объектива по горизонтали по вертикали, управляемый удаленно со смартфона (PTZ), возможность автоматического отслеживания поворотной камерой движущегося в кадре объекта (Smart Track) не позволят внезапному посетителю скрыться от наблюдения IPC-277S. Обе модели имеют встроенный датчик движения (PIR) и возможность настраивать режим видеозаписи как короткими роликами, при обнаружении движения в кадре, так и непрерывно.Сохранность записанных данных и оперативный доступ к ним обеспечивает возможность видеозаписи как на Micro SD карты до 128 Гб, так и сохранение видеозаписей в облако (первые 30 дней доступа – бесплатно, далее по желанию можно продлить платную подписку. Или же сохранять видео на установленную в камеру карту памяти). Для удаленного управления камерой, подключения к онлайн трансляции или просмотру ранее сделанных видеозаписей используется бесплатное хорошо себя зарекомендовавшее приложение YCC365 Plus для телефона и планшета под управлением Android и iOS, поддерживается русский язык. Быстро и удобно можно просмотреть уведомления от камеры, сделать скриншот важного момента трансляции и отправить его в соцсеть или любому из Ваших контактов. Новой и очень востребованной возможностью YCC365 Plus является бесплатный доступ к онлайн трансляции или к предыдущим записям с компьютера (любого ноутбука или ПК, подключенного к сети интернет) – с большого экрана компьютера через сайт www.ucloudcam.com. Не потребуется никаких сложных установок или настроек, для входа в личный аккаунт просто используйте тот же логин и пароль, который Вы установили при регистрации в мобильном приложении на смартфоне.Самостоятельная установка камеры в доме и её настройка не будет проблемой: в комплекте есть все необходимые аксессуары и сетевой адаптер питания от 220В. Учитывая, что уличная камера при установке снаружи Вашего дома может оказаться в зоне слабого приёма Wi-Fi – мы реализовали возможность альтернативного подключения к интернет сети через провод (обе новинки IPC-270S и IPC-277S имеют стандартный разъём RJ45 (10/100)).