Новые камеры Ritmix с Wi-Fi для круглосуточного наблюдения

14 ноября 2025, 13:45

Компания Ritmix выпустила линейку Wi-Fi камер видеонаблюдения, разработанных для круглосуточного контроля и безопасности.

Все модели поддерживают запись 24/7, оснащены датчиками движения и звука, двусторонней аудиосвязью и возможностью хранения данных на карте памяти microSD до 128 ГБ или в облачном хранилище. Управление осуществляется через мобильное приложение SmartLife.

Для улицы доступны четыре камеры. Модель IPC-280S-Tuya получила две датчика, один из которых расположен в поворотной части (355°/90°). Устройство оснащено инфракрасными светодиодами и лампами тёплого света для ночной съёмки, поддерживает FHD-разрешение 2 МР и защищено по стандарту IP66.Модель IPC-350S-Tuya выделяется универсальностью и подходит для установки как в помещении, так и на улице. У камеры есть защита IP65, она оснащена двумя антеннами для устойчивого соединения и LED-подсветкой для цветной ночной съёмки. Благодаря поддержке протокола ONVIF устройство легко интегрируется в локальные системы видеонаблюдения.Камера IPC-450S-Tuya оснащена 4 MP матрицей, ИК-прожекторами и LED-кольцом, обеспечивающими полноцветное изображение даже ночью. Поддерживаются протокол ONVIF и проводное подключение через RJ45.Модель IPC-460S-Tuya работает как по Wi-Fi в диапазонах 2.4/5 ГГц, так и по кабелю. Устройство поддерживает NVR и отличается расширенной системой уведомлений с распознаванием человека. Прочный корпус защищён по стандарту IP66.Ещё одна новинка — IPC-490SPOE-Tuya. Это первая камера Ritmix с PoE-портом, подключаться к сети ethernet и получать питание по одному кабелю. Она оснащена 4 MP сенсором, ИК-подсветкой до 20 метров, двусторонней связью и защитой IP65.Камеры Ritmix стабильно работают в разных условиях и помогают пользователям контролировать квартиру, дом или прилегающую территорию в любое время суток.