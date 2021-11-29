Камеры Wi-Fi для видеонаблюдения Plug&Play

29 ноября 2021, 17:45

Если Вы ищете систему видеонаблюдения, которую можно установить самостоятельно всего за несколько минут, то обратите внимание на комплекты Wi-Fi Plug&Play. В комплект входит все необходимое: камеры, адаптеры питания и сетевой видеорегистратор.



При этом не нужно иметь практически никаких технических навыков. Просто следуйте простым инструкциям по установке, и через несколько минут вы увидите, как ваши камеры появятся на вашем мониторе и на вашем мобильном телефоне.

Обратите внимание, что цифровые Wi-Fi камеры дают:

Хорошую площадь покрытия - около 150 м на открытом пространстве.

Видео и аудио высокого качества.

Двустороннюю связь между камерой и приемником.

Передачу команд и функций.

Высокопроизводительный Wi-Fi



С Wi-Fi комплектами не нужно беспокоиться о прокладке кабелей через стены. Вы можете установить камеры где угодно, если есть розетка. Видеосигнал между камерами и NVR, блоком управления системой, - WiFi , проходит без проводов.



Сегодня модули Wi-Fi последнего поколения обеспечивают отличный диапазон: до 300 м без препятствий. В помещении расстояние между камерами и видеорегистратором может достигать 4-5 комнат.



Если же надо покрыть еще большее расстояние и нужно расширить диапазон Wi-Fi, вы можете остановиться на дополнительных повторителях Wi-Fi.



Готовность за 5 минут



Комплекты CCTV WiFi могут быть установлены любым пользователем за несколько минут. Они не требуют каких-либо технических знаний и готовы к работе сразу после монтажа без каких-либо настроек.



Вам просто нужно подключить камеры к розетке, а видеорегистратор - к монитору и интернет-маршрутизатору. В качестве монитора можно использовать телевизор (HDMI) или компьютерный монитор (VGA).



Полностью масштабируемая и настраиваемая



С помощью комплектов Wi-Fi можно создать свою систему видеонаблюдения именно так, как вам нравится. Если вы хотите расширить свою систему, можно в любой момент заказать дополнительные камеры.



При желании вы можете управлять внешними IP-камерами, подключенными к вашей локальной сети. Если вам нужно охватить очень большой сайт, вы можете использовать несколько комплектов Wi-Fi вместе , так как они не мешают друг другу.



Высокое разрешение



Комплекты Wi-Fi действительно просты в использовании, но по мощности не уступают лучшим проводным IP-системам. Обычно, можно выбирать между комплектами с разрешением видео 2 Мп или 5/8 Мп. Разрешение 2 Мп, также называемое 1080P или Full HD (1920x1080 пикселей), является современным стандартом цифрового телевещания с высоким разрешением и удовлетворяет потребности большинства систем безопасности.



Если вы можете выделить более высокий бюджет, можно рассмотреть комплекты на 5 или 8 Мп (4K), которые обеспечивают лучшую детализацию при масштабировании во время воспроизведения.



Сжатое качественное видео



Комплекты Wi-Fi поддерживают новейшие форматы сжатия видео H265 и H264, включая последние расширенные версии, для получения максимальной производительности от любой камеры.



H265 - самый эффективный кодек, доступный на сегодняшний день, и позволяет этим наборам хранить почти вдвое больше видео, чем NVR H264. IP-камеры этих комплектов поддерживают H265 для записи высококачественного видеопотока с минимальными требованиями к полосе пропускания.