Amazon Blink Mini – 35-долларовая миниатюрная камера видеонаблюдения

7 апреля 2020, 10:15

Компания Amazon «отметилась» анонсом компактной камеры видеонаблюдения - Blink Mini.

Эта новинка представляет собой решение для использования внутри помещений.

Камера поддерживает Full-HD – видеозапись.

Amazon Blink Mini обладает модулем Wi-Fi, который задействует для отправки уведомлений на смартфон пользователя при обнаружении движения.

Кроме того, камера получила поддержку 2-сторонней аудиосвязи, а также интеллектуального голосового ассистента Alexa. Угол охватата – 110 градусов.

В продаже новинка появится по ориентировочной цене - $35. Точная дата релиза пока не приводится.