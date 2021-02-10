Amazon разрабатывает настенный смарт-дисплей для управления домашней техникой

10 февраля 2021, 11:15

Компания Amazon ведёт разработку тонкого устройства серии Echo, предназначенного для установки на стену, пишет информационное издание Bloomberg.

Гаджет, по сути, являющийся смарт-дисплеем, можно будет использовать в качестве центра управления умным домом.

По данным источника, устройство получит 10- или 13-дюймовый сенсорный экран. С помощью него можно будет управлять различными домашними смарт-устройствами, а также слушать музыку, смотреть видео и использовать в качестве платформы для видеочата — указывается наличие встроенной камеры. Разумеется, не обойдётся и без поддержки голосового ассистента Amazon Alexa.



Возможность установки устройства на стену даст пользователям больше свободы в выборе подходящего для него места — не придётся искать свободное пространство на столе. Отмечается, что компания и раньше экспериментировала с настенными гаджетами. Настенные часы Amazon Echo Wall Clock являются одним из таких примеров. Кроме того, установить на стену можно и другие умные устройства от Amazon, используя специальные крепёжные механизмы от сторонних производителей. Однако новое устройство по данным Bloomberg, будет гораздо тоньше всех предыдущих решений.



С выходом на рынок новинка от Amazon будет продаваться по цене от 200 до 250 долларов, сообщает издание. Релиз устройства ожидается либо в конце 2021-го, либо в начале 2022 года. В то же время Bloomberg указывает, что данные планы неокончательные и компания может вообще отметить выпуска этого гаджета. Разработкой «умного домашнего центра управления» Echo занимается отдел Amazon Lab126.

(С) 3dnews