США заявили о возобновлении строительства стены на границе с Мексикой

18 марта 2025, 11:45

Власти США планируют увеличить протяженность стены на границе с Мексикой еще на 7 миль, заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Ноэм пояснила, что стену решено продлить, «чтобы сделать Америку снова безопасной».



Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп рассчитывает на завершение строительства стены к концу его второго срока на посту президента в 2029 году.



США начали строить стену на границе с Мексикой в 2018 году по инициативе Трампа. Пришедший в Белый дом после Трампа Джо Байден отменил проекты финансирования стены.