19 июня 2023, 16:15

Польша завершила строительство электронного барьера на границе с Беларусью

Речь идет о 3 тысячах камер, среди которых тепловизионные, 400 километров кабелей обнаружения и 11 телетехнических контейнеров по всей протяженности границы, а именно 206 км.


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