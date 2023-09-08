8 сентября 2023, 12:15

США разместят военную базу у российской границы, — Iltalehti

Американские военные будут использовать инфраструктуру аэропорта Рованиеми в Финляндии. До границы с Россией — меньше 200 километров.


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