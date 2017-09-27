Wi-Fi видеорегистратор Ritmix AVR-675 уже в продаже

27 сентября 2017, 10:45

Команда RITMIX анонсировала и начала продажи Wi-Fi видеорегистратора - Ritmix AVR-675 серии WIRELESS.

Данный видеорегистратор прост в использовании, надёжен, обладает широким функционалом и поддерживает все базовые функции видеорегистратора: SOS (защита от перезаписи) и MUTE (быстрое отключение / включение микрофона во время записи по нажатию кнопки из приложения). Выполнен в стильном компактном корпусе – не загораживает обзор водителю, и при этом быстро снимается с держателя, и также быстро устанавливается.Основным преимуществом Ritmix AVR-675 является то, что его с лёгкостью можно настроить на подключенном через Wi-Fi смартфоне / планшете либо просмотреть отснятое видео. Также всегда есть возможность скопировать отснятые видеофайлы в память вашего устройства, удобно и быстро отправить их в социальные сети, мессенджеры или на YouTube. Всего лишь скачайте бесплатное приложение RitmixCam для iOS / Android и приступайте к работе.