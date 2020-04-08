Потребление дневного трафика абонентами ВОЛЯ выросло на 30%

8 апреля 2020, 9:45

С 16 марта в компании наблюдается рост дневного трафика на 30%.

А в "пиковые часы" в будни — до 17% по сравнению с данными февраля за аналогичный период. Потребление трафика бизнес-клиентов HoReCa упало на 33%, а онлайн-бизнеса увеличилось равнозначно по данным Дата-центра ВОЛЯ.

Стремительный рост дневного трафика не влияет на качество услуг, поскольку сеть спроектирована с учетом максимальной нагрузки, которая наступает преимущественно с 19:00 до 22:30. По состоянию на 30 марта рост потребления составил 17% по сравнению с суммарным трафиком по всем городам во время максимальной нагрузки.

Это связано с тем, что большинство компаний перешло на удаленную работу и использует стриминговые сервисы для связи. Несмотря на то, что нагрузка на сети выходит за рамки плановой, инженеры компании ВОЛЯ постоянно контролируют ситуацию и предупреждают возникновение перегрузок сетей.

Проблемы наблюдаются в секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa. Такой бизнес, как гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ, больше подвержен негативному влиянию карантина и, в результате, потребление им трафика снизилось на 33%. Наряду с тем, по данным Дата-центра ВОЛЯ, на 29% увеличился трафик бизнеса, деятельность которого связана с образовательными онлайн-услугами — вебинары, тренинги, а также онлайн-магазины и услуги хостинга.