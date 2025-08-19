AJX-002: китайська відповідь у сфері підводних безпілотників

19 августа 2025, 10:45

Китай готується представити на параді до Дня перемоги над Японією у Пекіні новий великий підводний безпілотний апарат AJX-002.



Ця демонстрація має очевидний символічний підтекст: Пекін намагається закріпити свій статус гравця, здатного кидати виклик не лише на поверхні та у повітрі, а й у глибині океану.

Згідно з даними ЗМІ, апарат може мати одноразовий ядерний реактор, який забезпечує автономність до 200 годин при крейсерській швидкості понад 30 вузлів. Після вичерпання ресурсу реактор від’єднується і затоплюється, а сам дрон переходить на акумуляторне живлення.



Це рішення дозволяє поєднувати відносно компактну конструкцію з тривалою автономністю, що робить AJX-002 потенційним аналогом багаторазового «атомного дрона» без катастрофічних ядерних ризиків. Офіційні коментарі китайських науковців підкреслюють «суттєві відмінності» від російського «Посейдона» — апарата, який розглядається як стратегічна зброя з ядерним зарядом.



Натомість AJX-002 декларується як платформа звичайного озброєння, здатна виконувати роль ударного підводного човна або довготривалої розвідувальної системи.



Ключова відмінність — гнучкість застосування. Якщо «Посейдон» є радше «зброєю судного дня», то AJX-002 може стати робочим інструментом у звичайних конфліктах: від ураження кораблів і баз до тривалого моніторингу підводної обстановки.

Його розміри (за публікаціями Naval News) порівнянні з малими підводними човнами, а конструктивна схема свідчить про спробу інтегрувати його у стратегію «розподілених платформ» ВМС КНР. У поєднанні з новими есмінцями типу 055 та розвитком систем ППО/ПРО, цей підводний дрон має посилити китайську A2/AD-архітектуру у Південно-Китайському морі та на суміжних морських напрямках.AJX-002 є ще одним кроком Китаю у створенні власної «підводної екосистеми» безпілотних систем. Його демонстрація на параді виконує дві функції: внутрішню (підтвердити технологічний прогрес) і зовнішню (сигнал США та союзникам про новий рівень загрози). Реальна ефективність апарата залишається невідомою, проте сам факт його існування свідчить, що Китай швидко рухається до перетворення підводних безпілотників із експериментальної сфери на бойовий інструмент регіонального стримування.