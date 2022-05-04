Bolt запускає кампанію "Шлях до перемоги"

4 мая 2022, 12:45

Кампанія під гаслом «Разом вирулимо!» закликає бізнеси та бренди відновити свою роботу і підтримати українську економіку, акцентуючи увагу на важливості спільних зусиль для майбутньої перемоги.

«Навіть маленька допомога — наша з вами велика перемога. Разом ми непереможна сила! Разом вирулимо!» — йдеться в новому відео, створеному Bolt у межах інформаційної кампанії «Шлях до перемоги».Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 45,1% проти 2021 року. Для того щоб українці мали можливості для життя, економіка країни повинна розвиватися. Тож компанія Bolt закликає всі бізнеси та бренди підтримати відновлення економічної активності й створення робочих місць. Зокрема йдеться про рекламно-комунікаційний ринок, який значно постраждав унаслідок бойових дій: можливість заробляти і утримувати родини втратили десятки тисяч спеціалістів у цій галузі.«Одна кампанія не зможе забезпечити гідного заробітку для всіх; один рекламний борд не покриє зарплати підрядників; одне сторіз в інстаграмі не дасть змоги блогеру допомогти собі та близьким. Але якщо ми згуртуємося, то це цілком можливо! Саме тому команда Bolt ініціювала в ці непрості часи кампанію про шлях до перемоги. Ми в Україні, ми з Українцями. Навіть якщо цей борд буде знищено, ми разом до самої перемоги!» — наголосив Сергій Костя, маркетинг-директор Bolt у країнах СНД і Східної Європи.Мета кампанії — підтримати комунікаційний ринок: медіа, блогерів і операторів зовнішньої реклами.