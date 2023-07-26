30 років разом: Vodafone випустить поштову марку до своєї річниці

26 июля 2023, 12:15

В Україні з’явиться ще одна поштова марка лімітованої серії. На цей раз вона присвячена 30-річчю мобільного зв’язку в Україні.

30 років тому перший дзвінок пролунав у мережі, що нині працює під брендом Vodafone. За 30 років компанія пройшла довгий шлях розвитку: від першого дзвінка та SMS-повідомлення до мільйонів терабайтів трафіку, які щосекунди проходять через мережу Vodafone Україна.

У 2022 році мобільний оператор Vodafone допоміг мільйонам українцям зберегти звʼязок з рідними та близькими. Від початку повномасштабної війни компанія забезпечувала Сили оборони необхідними гаджетами та послугами, а також надавала безкоштовні SIM-картки жителям деокупованих територій. І зараз продовжує розвивати мережу, яка поєднує людей в Україні та світі.Vodafone пропонує разом продовжувати створювати історію мобільного зв’язку в Україні. Кожен охочий може долучитись до створення дизайну нової марки. Ексклюзивний тираж поштової марки надрукує Укрпошта.Як створити власну поштову марку лімітованої серії:

Для участі в конкурсі потрібно зареєструватися на сайті партнера https://thevillagespecial.com.ua/vodafone/ Готові ескізи чекають до 20 серпня.

Переможець буде обраний 30.08.2023р. експертним журі конкурсу, до складу якого входять представники Vodafone, The Village та креативної індустрії.



Автор найкращої ідеї отримає смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra зі звʼязком до 6 місяців в подарунок. Та головним призом буде сама надрукована Укрпоштою марка із персональним дизайном. Отримати марку лімітованої серії можна буде тільки в магазинах Vodafone.