З лютого у Польщі посилять контроль за виплатами 800+

З наступного місяця зміняться підходи до перевірки отримувачів допомоги.
Сама програма залишається чинною для всіх дітей до 18 років, але ZUS починає більш ретельно відстежувати, кому саме надходять кошти.
Що зміниться?
З 1 лютого ZUS отримає право детальніше перевіряти сім'ї, особливо без польського громадянства. Головна умова — фактичне проживання дитини в Польщі.
Кого перевірятимуть?
Під пильний контроль потраплять:
• Легальність перебування опікунів та дітей.
• Відповідність даних у заявці державним реєстрам.
• Місце навчання дітей або роботи опікунів.
Хто у зоні ризику?
Якщо виявиться, що сім'я виїхала з Польщі, але продовжує отримувати допомогу, або якщо дані не оновлені, виплати можуть бути призупинені до з'ясування обставин. Добросовісним отримувачам, які живуть у країні, хвилюватися не варто, але контроль стане суворішим.