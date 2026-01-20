З лютого у Польщі посилять контроль за виплатами 800+

20 января 2026, 11:15

З наступного місяця зміняться підходи до перевірки отримувачів допомоги.

Сама програма залишається чинною для всіх дітей до 18 років, але ZUS починає більш ретельно відстежувати, кому саме надходять кошти.

Що зміниться?

З 1 лютого ZUS отримає право детальніше перевіряти сім'ї, особливо без польського громадянства. Головна умова — фактичне проживання дитини в Польщі.



Кого перевірятимуть?

Під пильний контроль потраплять:

• Легальність перебування опікунів та дітей.

• Відповідність даних у заявці державним реєстрам.

• Місце навчання дітей або роботи опікунів.



Хто у зоні ризику?

Якщо виявиться, що сім'я виїхала з Польщі, але продовжує отримувати допомогу, або якщо дані не оновлені, виплати можуть бути призупинені до з'ясування обставин. Добросовісним отримувачам, які живуть у країні, хвилюватися не варто, але контроль стане суворішим.