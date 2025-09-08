У Польщі зміниться система оформлення соцвиплат для українців з 2026 року

З 1 лютого 2026 року ZUS запроваджує нову електронну систему для оформлення виплат біженцям з України. Вона буде інтегрована з Прикордонною службою для точнішої перевірки права на допомогу.
Основні моменти:
• Усі заяви потрібно буде подавати заново — в електронному вигляді
• У формі треба вказувати місце навчання дитини та свій професійний статус
• ZUS оброблятиме заявки на постійній основі, щоб уникнути затримок
• Поточні правила діють до 31 січня 2026 року
За оцінками МВСіА, після запуску системи кількість заявок може тимчасово зменшитися приблизно на 10% — через невідповідність новим критеріям.
До лютого для українців планують провести інформаційну кампанію, щоб допомогти розібратися з новими правилами подачі.