У Польщі зміниться система оформлення соцвиплат для українців з 2026 року

8 сентября 2025, 11:15

З 1 лютого 2026 року ZUS запроваджує нову електронну систему для оформлення виплат біженцям з України. Вона буде інтегрована з Прикордонною службою для точнішої перевірки права на допомогу.

Основні моменти:

• Усі заяви потрібно буде подавати заново — в електронному вигляді

• У формі треба вказувати місце навчання дитини та свій професійний статус

• ZUS оброблятиме заявки на постійній основі, щоб уникнути затримок

• Поточні правила діють до 31 січня 2026 року



За оцінками МВСіА, після запуску системи кількість заявок може тимчасово зменшитися приблизно на 10% — через невідповідність новим критеріям.



До лютого для українців планують провести інформаційну кампанію, щоб допомогти розібратися з новими правилами подачі.