Нові правила в'їзду до ЄС з 2024 року

28 июля 2023, 10:45

Уже з 2024 року туристам, які намагатимуться потрапити на територію ЄС, потрібно буде отримати спеціальний дозвіл на подорожі (ETIAS).



Для того, щоб подати заявку на оформлення ETIAS, потрібно підготувати паспорт з терміном дії більше 3 місяців, вказати електронну пошту, заповнити онлайн-форму та сплатити збір у розмірі 7 євро.