Сейм Польщі підтримав резолюцію щодо санкцій проти агропродукції з РФ і Білорусі

11 марта 2024, 8:45

Нижча палата парламенту Польщі закликала Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.



Постанову підтримали 441 депутат польського Сейму, ще двоє утримались.