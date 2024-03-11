Нижча палата парламенту Польщі закликала Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.
Постанову підтримали 441 депутат польського Сейму, ще двоє утримались.
11 марта 2024, 8:45
Сейм Польщі підтримав резолюцію щодо санкцій проти агропродукції з РФ і Білорусі
Нижча палата парламенту Польщі закликала Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до ЄС.
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