У Бучі відновили пошкоджений росіянами центр Дія.Бізнес

30 сентября 2022, 11:45

29 вересня 2022 року центр Дія.Бізнес у Бучі відновив свою роботу. На початку повномасштабного вторгнення він був в окупації. Відкриття є потужним сигналом не лише для України, а й для всього світу — українці активно відновлюють екосистему постраждалих від окупації міст навіть під час війни.

Центр Дія.Бізнес у Бучі перезапустили за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України та за підтримки компаній Visa й Caparol Ukraine.

Офіційне відкриття центру відбулося в грудні 2021 року. Підприємці могли отримувати безоплатні консультації, навчатися та шукати інвесторів і партнерів.

До початку війни в центрі Дія.Бізнес у Бучі прийняли майже тисячу відвідувачів, отримали понад 665 звернень, провели 435 екскурсій та понад 50 первинних консультацій зі створеними road map для підприємців. А також організували 31 івент із податкового, фінансового, маркетингового та бізнес-напрямів.

Після вторгнення росії центр Дія.Бізнес, як і весь житловий квартал Continent, де був розташований центр, перебував в окупації та був пошкоджений. Тому в перші місяці війни центр Дія.Бізнес у Бучі працював в онлайн-форматі. Сьогодні, попри всі негаразди, він відновлює свою роботу.

«Український бізнес продовжує працювати навіть під час вторгнення, а водночас із ним і наша економіка. Зі свого боку ми маємо створювати всі умови, щоб українські підприємці мали змогу розвиватися і масштабуватися. Ще декілька місяців тому центр Дія.Бізнес був в окупації. Сьогодні він знову працює. У нас є велика ціль – побудувати країну підприємців, і Дія.Бізнес – важлива частина для її досягнення. Ми швидко відновлюємо пошкоджене, відбудовуємо зруйноване, щоб і надалі працювати, створювати нове та розвивати українське», — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Окрім відновлення роботи, центр розширив напрями діяльності: підтримка місцевих підприємців, консультації з розвитку локального бізнесу, релокейт підприємств зі східних областей, психологічна підтримка жителів, освітні курси для підлітків.

За словами Заступника Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерії Іонан, запуск роботи центру — це великий крок: «Відновлений центр Дія.Бізнес у Бучі — це показник того, що бізнес в Україні продовжує працювати та відроджуватися. Роботу над його відновленням ми ініціювали ще в квітні, в перші дні після деокупації. Сьогодні центр став хабом підтримки для релокованих підприємств із найгарячіших точок країни».

Про стратегічне партнерство із центром Дія.Бізнес у Бучі розповіла Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові: «Вже три роки Visa є стратегічним партнером Мінцифри. І починаючи з відкриття першого центру в Харкові, наша компанія підтримує розвиток мережі Дія.Бізнес у різних регіонах України. Відкриття сьогодні відновленого центру в Бучі є особливо символічним. Воно свідчить про незламність і сміливість наших людей. Наших підприємців та державних інституцій. Незмінність наших планів щодо розбудови успішної сучасної економіки України. Visa системно сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, фокусуючись на його діджиталізації та доступі до безготівкових платежів, розвитку експортного потенціалу, а також підтримці жіночого підприємництва. Я щиро вірю, що Дія.Бізнес у Бучі стане точкою тяжіння, відновлення і зростання місцевих громад та підприємців».

Як відзначає Андрій Король, комерційний директор Caparol Ukraine, одного з партнерів Дія.Бізнес у Бучі: «Виклики, з якими стикнулася Україна, наше суспільство та бізнес-спільнота у зв’язку з військовою агресією, вимагають рішучих, швидких та спільних дій. Як член ГД ООН в Україні Caparol Ukraine завжди підтримував розвиток значущих проєктів. Саме тому 2021 року ми долучилися до відкриття центру Дія.Бізнес у Бучі, який допомагає підприємцям та сприяє розвитку підприємницького духу в молоді. З початку війни приміщення центру було пошкоджено, і наша компанія не могла залишитись осторонь від цих проблем та долучилася до відновлення. Ми впевнені, що кожний бізнес, роблячи кроки в підтримці постраждалих громад, робить свій внесок у нашу спільну перемогу».

Анна Страховська, керівниця центру Дія.Бізнес у Бучі впевнена, що діяльність центру матиме неабиякий вплив на розвиток МСП: «Після окупації нашого міста змінився і вектор роботи центру. Сьогодні це допомога у відновленні місцевого макро-, малого та середнього бізнесу й проведення консультацій щодо виходу на нові ринки. Особливу увагу приділяємо релокейту підприємств із гарячих точок. А також освіті та підтримці місцевих жителів. Приємно усвідомлювати, що Буча вже відновлюється після всього пережитого».

Центр Дія.Бізнес у Бучі розташований за адресою: провулок Олекси Тихого, 4, офіс 230. Та працює в будні дні з 9:00 до 18:00. Трансляцію відкриття центру після відновлення можна переглянути на Facebook-сторінкахМінцифри, Дія.Бізнес та Дія.Бізнес І Буча.

Пропонуємо також до уваги фоторепортаж ITnews про відкриття центру.