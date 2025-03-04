68% українок замислювалися про запуск власного бізнесу – дослідження Mastercard

4 марта 2025, 13:45

Жіноче підприємництво в Україні стрімко набирає обертів, відіграючи важливу роль в економічному розвитку, стійкості та відбудові країни.

Попри складні умови, понад дві третини (68%) українок замислювалися над відкриттям власної справи. Ключовим стимулом для започаткування бізнесу є можливість втілити свою мрію у реальність – саме так зазначила майже половина (48%) опитаних власниць бізнесу в Україні.

Такими є результати нового дослідження Mastercard, проведеного напередодні Міжнародного жіночого дня.

Окрім прагнення втілити свою мрію, серед інших важливих чинників, що спонукають українок розпочати свій бізнес, – бажання працювати на себе, усвідомлення сприятливого моменту, а також наявність перспективної ідеї для реалізації: кожен із цих факторів відзначили по 29% респонденток, власниць бізнесу.

Молодше покоління демонструє вищі підприємницькі амбіції – 83% представниць покоління Z та міленіалів в Україні хочуть започаткувати власну справу, що перевищує середні показники дослідження по світу, які становлять 71% та 65% відповідно.

Серед пріоритетних сфер для розвитку бізнесу українки відзначають онлайн-продажі (22%), освіту, включно з репетиторством (17%), сільське господарство (15%) та харчову галузь (15%). Показово, що лише 3% опитаних планують розпочати бізнес у сфері ІТ, тоді як серед чоловіків цей показник сягає 14%. Це свідчить про значний потенціал для збільшення представленості жінок у технологічному секторі.



На шляху до підприємництва українки стикаються як з об'єктивними, так і з суб'єктивними викликами. Брак досвіду (47%), знань (36%) та невпевненість у собі (38%) є основними чинниками, що стримують їх від старту власної справи. Кожна третя (35%) вважає, що підприємництво «не для таких, як вона», що значно обмежує потенціал для розвитку.

Як чоловіки, так і жінки називають брак коштів основною причиною того, чому вони ще не відкрили власну справу (65% чоловіків і 76% жінок). Однак жінки значно частіше згадують про відсутність необхідних навичок, таких як бухгалтерський облік або продажі (35% жінок проти 21% чоловіків), що підкреслює важливість спеціалізованих освітніх програм для підтримки жіночого підприємництва.

Ті, хто вже розпочали бізнес, найчастіше відчувають труднощі із залученням фінансування, розробкою бізнес-плану та вибором оптимальних технологій для розвитку своєї справи.

Показово, що жінкам-підприємницям важче, ніж чоловікам, балансувати між бізнесом та сімейними обов'язками. 33% українок відзначають складність поєднання підприємницької діяльності з доглядом за дітьми, у той час як серед чоловіків про це говорять 7% респондентів.



На запитання, яка підтримка допомогла б українкам подолати бар'єри та відчути себе впевненіше, щоб розпочати власну справу, найпоширенішими відповідями стали: розширення можливостей фінансування (41%), навчання базовим бізнес-навичкам (36%) та технологіям (30%).

Українські підприємниці вдвічі частіше, ніж чоловіки (43% проти 21%), називають менторство одним із важливих способів підтримки для розвитку свого бізнесу.

«Це дослідження підкреслює неабиякий підприємницький дух серед українок, і в той час як Україна переживає безпрецедентні виклики – ми бачимо, що жіноче підприємництво сприяє зростанню економіки країни. Українське жіноче підприємництво стрімко розвивається, але виклики все ще існують. Саме тому спільні зусилля, спрямовані на підтримку жінок на їхньому підприємницькому шляху, можуть стати рушієм реальних змін. У Mastercard ми прагнемо будувати інклюзивну цифрову економіку, де підприємці отримують рішення та підтримку, необхідні для розвитку та успіху», – підкреслила Інга Андрєєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

По всьому світу Mastercard реалізує численні ініціативи, спрямовані на підтримку підприємців. Починаючи з 2020 року, Mastercard надала понад 50 мільйонам малих підприємств, у тому числі 37 мільйонам жінок-підприємниць, підтримку та рішення, що сприяють розвитку їхнього бізнесу.