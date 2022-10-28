Дослідження Lenovo Think Report: що перешкоджає критичному мисленню

28 октября 2022, 14:15

Lenovo провела масштабне глибинне дослідження, щоб зрозуміти мисленнєві звички, виявити розбіжності в способах сприйняття інформації та розкрити нові способи мислення за допомогою технологій, які можуть покращити майбутнє людства.

Щоб критично поглянути на те, як сучасні суспільні виклики вплинули на глобальну продуктивність і світогляд, Lenovo підготувала свій перший в історії звіт-дослідження Think Report. У документі йдеться про формування компромісного способу мислення в нинішньому світі. Під час дослідження респонденти з усього світу заявили про втрату приблизно двох годин на день продуктивності через неможливість цілеспрямовано мислити, насамперед внаслідок вигорання, стресу та розумової втоми, яких вони зазнали після значних суспільних змін за останні два роки.

Цей актуальний звіт, в якому було опитано понад 5700 респондентів із США, Великобританії, Німеччини та Японії, опублікований напередодні 30-ї річниці створення ноутбука Lenovo ThinkPad. Результати дослідження покликані розповісти користувачам про важливість "свідомого мислення", і допоможуть їм ефективніше використовувати технології, співпрацювати й користуватися ними менш обтяжливо, щоб не перешкоджати повноцінному життю та розвитку.

Респонденти здебільшого вважають, що зовнішні події останніх кількох років сприяють зменшенню концентрації, підвищенню багатозадачності та втоми, що ще більше погіршує якість їхнього мислення.

● Серед усіх респондентів лише 34% стверджують, що витрачають "весь" або "більшу частину" свого часу на усвідомлене, глибоке та продуктивне мислення.

● 75% керівників, відповідальних за прийняття рішень в ІТ у всьому світі, стверджують, що їхнім колегам "дуже сильно" або "деякою мірою" складно чітко і продуктивно мислити.

● 64% опитаних стверджують, що вони покладаються на практичне мислення або мислення "виживання", а здатність мислити швидко і в режимі багатозадачності є "надзвичайно" або "дуже важливою". Наслідком цього стає відсутність інноваційного та дієвого мислення, яке може сприяти прогресу.

Разом з тим, більшість опитаних вважають, що ситуація не покращується. Респонденти прогнозують, що їхнє життя не стане легшим чи менш напруженим протягом наступних кількох років.Попри те, що значна частина респондентів зазначила, наскільки їм важко сьогодні розвивати своє мислення, вони загалом позитивно ставляться до вдосконалення цього процесу та розуміють переваги, які приносить розширення навичок у цьому.

● 65% респондентів вважають, що чітке, глибоке, продуктивне мислення допоможе їм приймати більш правильні рішення.

● 79% опитаних у США вважають критичне мислення "надзвичайно важливим" або "дуже важливим".



Хоча люди визнають переваги ефективного мислення, час для нього значно відрізняється залежно від регіону і не завжди збігається з традиційним робочим днем "з 9 до 17".

● 37% опитаних американців і 24% респондентів у Великій Британії віддають перевагу пізнім вечорам або ж світанкам.

● 25% японських респондентів віддають перевагу середині ранку. З іншого боку, 35% німців краще мислять вечорами.

У всьому світі респонденти вважають, що необхідною умовою №1 для кращого мислення є тиша, а респонденти з США, Великобританії та Німеччині зазначили, що технології шумопоглинання найбільше допомагають мислити глибше.

Згідно з дослідженням, розвиток технологій комунікації та співпраці вважається найбільш сприятливим для розвитку ефективного мислення. Крім того, більш цілеспрямоване використання технологій, зокрема встановленню певних рамок, обмеження відволікаючих чинників і зменшення інформаційного безладу, може допомогти нам виробити кращі мисленнєві звички.

● 66% опитаних бізнес-користувачів шукають інформацію про те, як технології можуть допомогти з чітким, глибоким і продуктивним мисленням. Вони також більш охоче, ніж пересічне населення, розглядають можливість перегляду своїх “стосунків” з технологіями. Наприклад, багато хто вважає, що спрощення завдань може допомогти людям краще мислити.

● 40% респондентів у Німеччині хочуть навчитись використовувати технології більш цілеспрямовано.

● 39% респондентів у США встановили б обмеження щодо використання своїх технологій. Наприклад, встановлення часу для гри на інструменті або на вправи.