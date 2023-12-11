Керівництво Китаю розглядає втручання у вибори Тайваню, - Reuters

11 декабря 2023, 12:45

За даними розвідки, зібраними Тайбеєм, вищі китайські лідери провели зустріч на початку цього місяця, щоб "скоординувати" зусилля уряду, спрямовані на те, щоб вплинути на вибори в Тайвані в наступному році.

Згідно з внутрішньою тайванською службовою запискою, зустріч була зосереджена на "забезпеченні ефективності та координації різних робіт щодо виборів на Тайвані". Відповідні відомства отримали завдання розробити інформаційно-пропагандистські програми, які включають обмін досвідом з тайванськими політиками і надання знижок на авіаквитки для тайванців, які проживають у Китаї, щоб вони могли прилетіти додому для участі в голосуванні.«Китай продовжуватиме розігрувати наратив про вибір між миром і війною, який стверджує, що якщо Демократична прогресивна партія (ДПП) залишиться при владі, війна з Китаєм є ймовірною» - йдеться в доповіді.