Львівські нейрохірурги дістали уламок міни з мозку 9-річного хлопчика

10 мая 2024, 8:45

Надскладне хірургічне втручання провели в Центрі UNBROKEN KIDS Перше медичне об'єднання Львова.



Їхній пацієнт Михайлик Воловиков 31 грудня 2023 року отримав надважке поранення голови під час мінометного обстрілу Херсону.

Коли почалася атака, хлопчик разом з другом обідали в кафе. Діти швидко забігли у службове приміщення, проте уламки прошили стіни. Осколки потрапили Михайликові прямо в голову. Його 11-річний друг загинув на місці.

Першу хірургічну допомогу Михайликові надавали херсонські лікарі, миколаївські хірурги виконали операцію з видалення уламків роздробленого черепа. Однак осколок міни в головному мозку дитини лікарі залишили на місці — надто глибоко він заліг.Коли Михайлик опритомнів, виявилось, що ліва частина його тіла повністю паралізована. Перші кроки хлопчик зміг зробити лише за місяць після поранення. Через кілька місяців щоденної реабілітації дитина почне піднімати ліву руку та більше впевнено пересуватися.Та згодом у Михайлика почалися судомні напади. Нейрохірурги з Центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії Дитячої Лікарні Святого Миколая взялися прооперувати дитину. Це було надважке завдання: крихітний уламок зупинився недалеко від ділянки, яка контролює рухи всієї лівої частини тіла.Під контролем мікроскопа та системи нейромоніторингу лікарі змогли безпечно дістатися ділянки головного мозку, де заліг 8-міліметровий уламок. Нейрохірургам вдалося дістати уламок та закрити відсутню частину черепа титановою пластиною.Зараз Михайлик відновлюється після операції, його рухові функції не погіршилися.Попереду на нього чекає тривала реабілітація і не лише фізична, але й емоційна. Понад усе хлопчик мріє повернутися додому і щоби його місто більше не обстрілювали.